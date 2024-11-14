«Задача Трампа — максимально развести Пекин и Москву в разные стороны» 5 14.11.2024, 18:43

Фото: AP

КНР — ключевой соперник и противник для избранного президента США.

Президент США Джо Байден проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Вряд ли эта встреча приведет к серьезным структурным изменениям в ближайшее время в системе международных отношений. Такое мнение высказал украинский политтехнолог Олег Постернак.

Он считает, что встреча Байдена и Си никак не повлияет на войну России против Украины и на участие в боевых действиях солдат из КНДР на стороне РФ.

- Для этого нет никакой почвы, никаких причин. Но что нужно? Нужно сверить часы перед вступлением Трампа. Китай хотел бы понимать теоретически, какой может быть политика Соединенных Штатов в период Трампа. Естественно, не секрет, что Китаю выгодна была бы победа Камилы Харрис на посту президента Соединенных Штатов Америки. Понятное дело, что Китай возлагал определенные надежды на хотя бы победу демократов в Палате представителей. Но, по последней информации, результаты выборов в Палату представителей — 218 избранных членов — это большинство уже у Республиканской партии, — сказал Постернак.

Политтехнолог заметил, что сейчас задача Китая — выстроить некую группу политиков Соединенных Штатов Америки, которые могут поддержать китайскую сторону в отношении резкой политики Трампа.

- Это и торговые барьеры, и ограничения, и, по сути, торговая война, и воспрепятствование экспансионистской и экономической роли Китая в мировом пространстве. Ну и, конечно же, это проблемы по наркотрафику, который идет с Китая, это проблемы, связанные с долларизацией экономики, с поддержкой России, в частности, обороно-промышленного комплекса, которая существует в Китае. Ну, пока я не вижу препятствий для того, чтобы Китай, например, прекратил поддерживать ОПК. Возможно, наоборот, усиление агрессивной риторики со стороны новых американских политиков и чиновников в администрации Трампа может еще больше толкнуть Китай в объятия России, учитывая, если провалится мирная инициатива Трампа в отношении российско-украинской войны и мирного урегулирования, — высказал он мнение.

Постернак сказал, что задача Трампа — максимально развести Пекин и Москву в разные стороны, разорвать цепь взаимодействия, в том числе экономическую.

- Потому что для Трампа Китай — ключевой соперник, главный противник, и Трамп собирается сосредоточиться именно на антикитайском направлении, — добавил политтехнолог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com