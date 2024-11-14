На белорусском валютном рынке возник «шторм» 14.11.2024, 18:54

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Стало известно, как на это отреагировали обменники.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 14 ноября курс доллара установил исторический максимум — 3,3635 рубля. Предыдущий рекорд этой валюты был в октябре 2023 года — 3,3609 рубля. «Зеркало» посмотрело, как на эту новость отреагировали обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,385 рубля («Беларусбанк»), а ниже всего — 3,36 рубля («Альфа-Банк», «БСБ Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение», «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Нео Банк Азия», «Паритетбанк», «Статусбанк» — 3,358 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,65 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БНБ Банке» (3,557 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,554 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банке Решение» — 3,395 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,45 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,404 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

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