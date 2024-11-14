Марко Рубио: Я обеспечу мир через силу

Марко Рубио: Я обеспечу мир через силу2
- 14.11.2024, 19:08
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Выдвинутый на пост госсекретаря США сенатор выступил с заявлением.
Сенатор Марко Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Государственного департамента, заявил, что намерен в новой должности «обеспечивать мир через силу».
«Как государственный секретарь, я буду работать каждый день, чтобы реализовать его (Трампа. — ТМТ) внешнеполитическую повестку дня. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир силой и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего», — написал Рубио в соцсети Х.
Рубио родился в 1971 году в Майами в семье кубинских иммигрантов. Он был впервые избран в палату представителей штата Флорида в 2000 году. В 2010-м политик стал сенатором от штата Флорида.
Leading the U.S. Department of State is a tremendous responsibility and I am honored by the trust President Trump has placed in me. As Secretary of State, I will work every day to carry out his foreign policy agenda. Under the leadership of President Trump we will deliver peace…— Marco Rubio (@marcorubio) November 13, 2024
В 2014-м и 2022-м годах Рубио входил в число сенаторов, которые настаивали на отключении России от системы SWIFT. В то же время он был одним из 15 республиканцев, проголосовавших против принято в апреле пакета военной помощи Киеву на сумму $61 млрд.