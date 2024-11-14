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В Литве избран спикер Сейма

  • 14.11.2024, 19:21
В Литве избран спикер Сейма

Его выбрали тайным голосованием.

Приведенный к присяге литовский парламент в ходе тайного голосования избрал лидера демократов «Во имя Литвы» Саулюса Сквернялиса спикером Сейма, сообщает Delfi.

За проголосовали 107, против – 19, воздержались 10 депутатов. Один бюллетень был испорчен.

В ходе заседания кандидат утверждал, что, став спикером Сейма, он в течение следующего срока приложит усилия, чтобы доверие к нему росло.

Лидер Союза демократов «Во имя Литвы» считает, что будущий спикер Сейма должен быть не руководителем, а представителем каждого парламентария, основывая свою работу на общности.

Сквернялис был выдвинут на пост спикера Сейма правящей коалицией, в которую входят Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), «Заря Немана» и Союз демократов «Во имя Литвы».

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