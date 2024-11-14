В Беларуси будет гололедица
- 14.11.2024, 19:33
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В пятницу, 15 ноября, в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет.
Как и накануне, ночью на большей части территории страны пройдут осадки — снег, мокрый снег, по западу страны — с дождем. Днем синоптики прогнозируют местами небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь.
Ночью и утром в отдельных районах — слабые туман и гололед, на дорогах будет гололедица, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности. Ветер ожидается западной четверти, умеренный.
Термометры ночью покажут -2...+3, днем ожидается от 0 до шести градусов тепла.