В Беларуси будет гололедица 14.11.2024, 19:33

Объявлен оранжевый уровень опасности.

В пятницу, 15 ноября, в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет.

Как и накануне, ночью на большей части территории страны пройдут осадки — снег, мокрый снег, по западу страны — с дождем. Днем синоптики прогнозируют местами небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь.

Ночью и утром в отдельных районах — слабые туман и гололед, на дорогах будет гололедица, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности. Ветер ожидается западной четверти, умеренный.

Термометры ночью покажут -2...+3, днем ожидается от 0 до шести градусов тепла.

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