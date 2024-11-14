Российский рубль рухнул 14.11.2024, 19:40

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Эксперты предрекают курс 150 рублей за $1.

Сегодня утром курс доллара на межбанковских торгах в России взлетел выше 99 рублей, уверенно приближаясь к психологической отметке в 100 рублей за доллар. Финансовые аналитики прогнозируют, что доллар вскоре достигнет этого уровня, а некоторые эксперты допускают дальнейший рост до 150 рублей, если на рынке нефти продолжится спад.

Ситуация осложняется падением цен на нефть: стоимость нефти марки Brent упала до 72 долларов за баррель, что на 13% ниже уровня годичной давности и на треть ниже показателей двухлетней давности.

Финансист Глеб Стяжкин полагает, что доллар может вырасти до 150 рублей, если экс-президент США Дональд Трамп выполнит обещание снизить стоимость нефти до 40 долларов за баррель. При таком сценарии российский бюджет окажется под серьезным давлением, считает эксперт, поскольку нефтяные доходы составляют значительную часть бюджетных поступлений, пишет «Диалог».

Эксперты также отмечают, что между снижением цен на нефть и реакцией курса рубля существует определенный временной лаг. Если нефть продолжит дешеветь, это приведет к устойчивому ослаблению рубля и росту стоимости доллара в будущем. При цене нефти в 40 долларов российский бюджет может столкнуться с дефицитом, что еще больше усугубит экономическую ситуацию в стране.

Известный экономический аналитик Анатолий Несмиян отреагировал на ситуацию саркастичным комментарием, напоминая слова Путина о «положительном» эффекте высокого курса доллара.

«Ну а как вы хотели? Еще в лохматые годы великий экономист современности сообщил, что дорогой доллар — это хорошо для экономики. Дороже доллар — больше рублей в бюджете. А сейчас как раз тот самый случай, когда рубли очень-очень нужны», — прокомментировал Несмиян.

Взлет курса доллара и падение нефтяных цен могут создать значительные трудности для российского бюджета и экономики в целом, особенно если мировые тенденции усилят влияние на валютный рынок.

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