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Конфликт отцов и детей

  • Аббас Галлямов
  • 14.11.2024, 19:56
Конфликт отцов и детей

Эдип отдыхает.

Я уже рассказывал про кружок так называемых «тихоновцев» – представителей второго поколения путинской элиты, группирующихся вокруг дочери президента Катерины. Они лояльны по отношению к Путину, но скептично настроены в адрес тех, кто пришёл вслед за ним – всех этих Сечиных, Ротенбергов, Ковальчуков, Патрушевых и прочих. «Тихоновцы» начинают продвигаться в первые ряды и брать на себя ответственность за ситуацию в стране, ну а поскольку ситуация аховая, то они, естественно, ищут крайнего – того, на кого можно возложить ответственность за происходящее. Главная претензия к предшественникам – коррупция. Дескать, понятно, когда слегка подворовывают с прибылей, но когда это делают в космических масштабах – да ещё с убытков, – то это, конечно, свинство.

Интересно, что в Иране сейчас разворачивается аналогичный процесс. Сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи готовится захватить трон, оседлав тему коррупции в окружении отца.

Похоже, что борьба с коррупцией представляется всем тем, кто в этой коррупции непосредственно не замешан – или даже замешан, как Моджтаба, чьё личное состояние, по оценке наблюдателей, составляет не менее 3 млрд. долларов, – темой политически настолько благодатной, что удержаться от соблазна побороться с ней не могут не только непримиримые оппозиционеры, но и официальные преемники. Короче, Эдип отдыхает.

Аббас Галлямов, Telegram

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