В Беларуси будут исчезать товарищества собственников 2 14.11.2024, 20:22

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Из-за скандального закона.

Закон, который вызвал бурное обсуждение, обязал получать специальные аттестаты более 3000 товариществ собственников и 7000 жилищно-строительных потребительских кооперативов. Правда, со сроками вышла накладка. И сейчас многие ТС и ЖСПК рискуют не получить документ и исчезнуть. «Зеркало» рассказывает, как чиновники создали проблемы.

Что за закон?

Напомним, в 2024 году заработали изменения для товариществ собственников. Вот что поменялось:

Один председатель правления может работать только в одном товариществе собственников.

Исполком может снять с должности председателя «в случае, если в товариществе собственников происходят нарушения, а законные требования исполкомов не исполняются».

Если жильцы за определенный период не найдут нового председателя, то его назначат местные власти.

Теперь жильцы ТС по-новому должны собирать деньги на капремонт. Им нужно перечислять эти средства на специальные счета в банках, которые открывают местные власти.

Еще на этапе проекта этот закон вызвал бурное обсуждение. Белорусы оставили больше 500 комментариев на Национальном правовом интернет-портале (такое случается крайне редко). Большинство высказавшихся критиковали изменения.

Еще одно изменение нового закона — аттестация для товариществ собственников и ЖСПК, которые самостоятельно обслуживают общее имущество и не заключили договоры с организациями ЖКХ.

Получить эту аттестацию нужно до 6 января 2025 года. Но похоже, случилась накладка со сроками. Сам закон был опубликован в январе 2024 года, пункты про аттестацию вступили в силу через полгода — в июле 2024-го. К этому моменту Совет министров должен был объяснить, как получить нужные документы. Но Совмин опубликовал постановление не в июле, а гораздо позже — только 24 октября.

При этом сроки для товариществ собственников и ЖСПК не изменили — им все еще нужно успеть уладить все формальности с аттестацией до 6 января 2025-го.

— Это означает, что на получение аттестации у ТС и ЖСПК вместо шести месяцев осталось только два (праздничные дни исключаем), — объясняет член одного из минских ТС Михаил (имя собеседника изменено для его безопасности).

Сделать это не так просто, рассказывает он. Необходимые для аттестации документы оформляют всего две организации. Сначала нужно обратиться в одну, потом — в другую. Заявки они рассматривают по очередности подачи. Даже если очень поторопиться — можно попасть в огромную очередь, ведь в Беларуси действуют около десяти тысяч товариществ собственников и ЖСПК.

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