Силовики задерживали первого зампреда Мингорисполкома 3 14.11.2024, 20:43

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Надежда Лазаревич

Ее муж до сих пор в СИЗО.

Лукашенковские силовики задерживали первого заместителя председателя Мингорисполкома Надежду Лазаревич.

Ее муж Олег Сахно до сих пор в СИЗО, пишет «Наша Нiва».

Информацию о том, что муж Надежды Лазаревич арестован и находится в СИЗО, издание проверило у нескольких его бывших коллег.

Журналисты не знают точную статью обвинения. По биографии Олега Сахно можно предположить, что обвинение связано с коррупцией.

По словам собеседников СМИ, этим летом кошмарили и саму Надежду Лазаревич: дома проводили обыск, а ее, как сейчас говорят, «ненадолго забирали».

Сколько времени она провела в изоляторе, неизвестно, но известно, что с работы ее не уволили, а значит — обвинение не предъявили.

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