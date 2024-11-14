Силовики задерживали первого зампреда Мингорисполкома

Силовики задерживали первого зампреда Мингорисполкома3
- 14.11.2024, 20:43
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Ее муж до сих пор в СИЗО.
Лукашенковские силовики задерживали первого заместителя председателя Мингорисполкома Надежду Лазаревич.
Ее муж Олег Сахно до сих пор в СИЗО, пишет «Наша Нiва».
Информацию о том, что муж Надежды Лазаревич арестован и находится в СИЗО, издание проверило у нескольких его бывших коллег.
Журналисты не знают точную статью обвинения. По биографии Олега Сахно можно предположить, что обвинение связано с коррупцией.
По словам собеседников СМИ, этим летом кошмарили и саму Надежду Лазаревич: дома проводили обыск, а ее, как сейчас говорят, «ненадолго забирали».
Сколько времени она провела в изоляторе, неизвестно, но известно, что с работы ее не уволили, а значит — обвинение не предъявили.