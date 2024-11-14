Китайский НПЗ отказался от российской нефти 14.11.2024, 20:51

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И выбирает африканскую.

Один из частных китайских нефтеперерабатывающих заводов закупил партию сырой нефти из Западной Африки. Это событие привлекло внимание трейдеров, поскольку обычно такие заводы предпочитают импортировать более дешевые сорта нефти, на которые распространяются санкции США, из Ирана и России, пишет Bloomberg.

Компания Landbridge Petrochemical, которая недавно возобновила работу после длительного перерыва, приобрела два миллиона баррелей нефти, включая сорт Mostarda, для поставки в январе. По словам трейдеров, это приобретение было сделано у поставщика.

Обычно такие заводы, известные как «самовары», закупали российскую нефть ESPO и иранскую нефть, поскольку эти грузы дешевле и имеют более короткие маршруты доставки. Однако сейчас условия меняются, и другие потоки становятся более привлекательными.

Покупка нефтеперерабатывающего завода происходит в то время, когда мировой рынок нефти готовится к изменениям, которые внесёт следующая администрация Трампа в обеспечение соблюдения санкций США против иранской нефти. Банки предполагают, что подход к санкциям может стать более строгим.

Кроме того, более скудные поставки спотовой иранской сырой нефти из-за опасений по поводу возможного удара Израиля по энергетической инфраструктуре Тегерана побудили «чайников» искать другие варианты.

По словам трейдеров, лёгкая нефть иранского производства предлагалась китайским нефтеперерабатывающим заводам со скидкой в два доллара за баррель по сравнению с ICE Brent по сравнению с тремя с половиной долларами месяцем ранее. Нефть с востока России ВСТО для январской отгрузки предлагалась с премией в 1,80 доллара за баррель, что выше 50 центов.

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