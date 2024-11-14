«Крики Лукашенко не имеют никакого значения»
- 14.11.2024, 21:00
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Диктатор боится, что не дойдет до дня «выборов».
Мог ли Лукашенко назначить «выборы» на 26 января, ориентируясь на избирательную кампанию в США? Такой вопрос координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко задали журналисты «Радыё Рацыя»:
— Не думаю, что Лукашенко специально делал это под Трампа.
Диктатор назначил эти «выборы», чтобы людям тяжело было проявить активность и агитировать. Лукашенко так напуган 2020 годом, когда всего один раз назначил «выборы» на лето, и что потом произошло. Поэтому «выборы» будут глубокой зимой.
А его крики не имеют никакого значения, сегодня он занят своим здоровьем, своей семьей и многие говорят, что есть еще одна причина — дотянет ли он до дня «выборов».
Полностью интервью вы можете прочитать по ссылке.