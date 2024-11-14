В России из-за сокращения урожая резко дорожает картофель 1 14.11.2024, 21:24

Придется завозить из других стран.

В Россию начнут завозить картофель из «дружественных» стран из-за сокращения урожая на 20%. Наладить импорт распорядился вице-премьер Дмитрий Патрушев. Поручение дано Минэкономразвития и Минсельхозу, пишет The Moscow Times.

По словам Патрушева, эти меры необходимы, «чтобы удовлетворить растущий спрос» на внутреннем рынке. «По импорту мы пока поставим картофель из „дружественных“ стран для того, чтобы и цену подснизить чуть-чуть и чтобы на рынке был представлен полный набор разного картофеля», — сказал вице-премьер в ходе ознакомления с работой сельхозпредприятий Ленинградской области.

В то же время Патрушев признал, что «нужно развивать собственное производство». Он напомнил о существовании федерального проекта, в который заложены меры господдержки для наращивания объемов картофеля и овощей. В 2024 году на него выделено 4,5 млрд рублей.

Согласно прогнозу Патрушева, по итогам года в России будет собрано 7,3 млн тонн, что сравнимо с показателями 2021 и 2022 годов. При этом глава Минсельхоза Оксана Лут называла цифру меньше — 7 млн тонн, отмечая, что внутреннее потребление составляет 8 млн тонн.

По данным Росстата, картофель уже стремительно дорожает в России, разгоняя продовольственную инфляцию, на которую, по оценкам ФОМ, жалуются от 28% до 40% россиян. C начала года цены на этот продукт взлетели на 55%.

Патрушев объяснил резкое подорожание падением урожая. Он напомнил, что в 2023 году было собрано рекордное количество картофеля — более 8,5 млн тонн, поэтому цена оказалась на грани себестоимости. Сейчас же, по его словам, цены сопоставимы с 2021–2022 годом. «Надо понимать, что если бы у нас сохранились цены прошлого года, то собственное производство картофеля бы не развивалось. Это вообще было бы невыгодно. Поэтому баланс цены должен присутствовать», — подчеркнул Патрушев.

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