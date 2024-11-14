Тренеру брестского «Динамо» стало плохо после победы над БАТЭ
- 14.11.2024, 22:12
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Пришлось сделать операцию.
Исполняющий обязанности главного тренера брестского «Динамо» Сергей Ковальчук попал в больницу после победы над БАТЭ в чемпионате Беларуси.
Игра прошла 9 ноября и завершилась со счетом 2:0 в пользу брестчан. По данным football.by, вскоре после матча Ковальчуку стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию и провели операцию на сердце.
Как пишет журналист Николай Ходасевич, у Ковальчука случился инфаркт. При этом диагноз пока не подтвержден. Известно, что у тренера уже был один инфаркт несколько лет назад.
Теперь Ковальчуку предстоит провести несколько месяцев в больнице, его ждет долгое восстановление.