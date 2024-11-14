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Компанию с белорусскими корнями продали за $1,2 миллиард

  • 14.11.2024, 22:25
Компанию с белорусскими корнями продали за $1,2 миллиард

Она специализируется на головоломках и логических играх.

Шведский холдинг Embracer Group решил расстаться с разработчиком мобильных игр Easybrain.

Эту компанию с белорусскими корнями они приобрели в 2021 году. Причиной продажи спустя три года стала необходимость Embracer улучшить свои экономические показатели.

Новым покупателем Easybrain, согласно пресс-релизу, стала компания Miniclip. Она заплатит $1,2 млрд, вся сумма будет переведет холдингу наличными.

Ожидается, что закрытие сделки состоится в первые месяцы 2025 года, после одобрения регулирующих органов.

Топ-менеджеры Easybrain Олег Грушевич, Петр Скоромный и Матвей Тимошенко останутся акционерами Embracer.

Согласно информации на сайте Парка высоких технологий, Easybrain была основана в 2016 году, ее офисы расположены в Минске и Лимассоле. Компания является одним из ведущих разработчиков мобильных казуальных игровых приложений в магазинах App Store и Google Play.

Специализируется на головоломках и логических играх, общее число установок превышает 1 млрд по всему миру. Главными хитами в портфолио компании являются приложения Sudoku.com, Nonogram.com, Jigsaw Puzzles, Blockudoku, Pixel Art, Art Puzzle.

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