Компанию с белорусскими корнями продали за $1,2 миллиард
- 14.11.2024, 22:25
Она специализируется на головоломках и логических играх.
Шведский холдинг Embracer Group решил расстаться с разработчиком мобильных игр Easybrain.
Эту компанию с белорусскими корнями они приобрели в 2021 году. Причиной продажи спустя три года стала необходимость Embracer улучшить свои экономические показатели.
Новым покупателем Easybrain, согласно пресс-релизу, стала компания Miniclip. Она заплатит $1,2 млрд, вся сумма будет переведет холдингу наличными.
Ожидается, что закрытие сделки состоится в первые месяцы 2025 года, после одобрения регулирующих органов.
Топ-менеджеры Easybrain Олег Грушевич, Петр Скоромный и Матвей Тимошенко останутся акционерами Embracer.
Согласно информации на сайте Парка высоких технологий, Easybrain была основана в 2016 году, ее офисы расположены в Минске и Лимассоле. Компания является одним из ведущих разработчиков мобильных казуальных игровых приложений в магазинах App Store и Google Play.
Специализируется на головоломках и логических играх, общее число установок превышает 1 млрд по всему миру. Главными хитами в портфолио компании являются приложения Sudoku.com, Nonogram.com, Jigsaw Puzzles, Blockudoku, Pixel Art, Art Puzzle.