Где-то мы уже это слышали Михаил Крутихин

14.11.2024, 22:30

Расчетам Кремля не суждено сбыться.

Провластные российские аналитики газового рынка с трудом скрывают ликование. Цены на газ в Европе с поставкой в декабре превысили $510 за тысячу кубометров.

Такого на биржевой площадке TTF не наблюдалось с конца ноября прошлого года. В комментариях злорадно указывают на похолодание и, главное, — безветрие, что затрудняет получение электроэнергии с ветряных станций.

Внезапный взлет цены фьючерсных контрактов был спровоцирован новостями из Австрии и Словакии — главных получателей российского газа, поступающего им транзитом через украинскую территорию. Вариант прекращения этих поставок после 31 декабря, когда истекает срок пятилетнего транзитного соглашения между «Газпромом» и украинцами, в обеих странах оценивают как реалистичный.

Во-первых, Россия продолжает агрессию против Украины, что по логике вещей не предполагает сотрудничество такого рода.

Во-вторых, трудно представить, как здравомыслящий менеджмент коммерческой компании согласится подписывать какой бы то ни было документ с «Газпромом», многократно нарушавшим контрактные обязательства по указаниям Кремля.

У австрийской OMV есть и другой весомый повод ждать прекращения российских поставок. Компания выиграла арбитражный иск против «Газпрома», который должен теперь уплатить ей €230 млн за срыв контракта в 2022 году. Российский монополист газового экспорта платить не намерен, и австрийцы вычтут эти суммы из стоимости текущих поставок и в итоге «Газпром» перестанет снабжать OMV газом.

Сценарий полного отказа от газпромовского газа в Австрии давно проработан. Российские поставки OMV оценивает примерно в 60 тераватт-часов в год (будем в этом случае опираться на привычные для этой компании единицы измерения). Компания считает, что в случае исчезновения этого поставщика может получать газ из следующих источников: через Германию и Италию по имеющейся инфраструктуре по 40 ТВт-ч в год в 2024–2026 годах и по 27 ТВт-ч в год в 2027–2028 годах, плюс 20-25 ТВт-ч из Норвегии с проектов, где у OMV есть долевое участие, и путем приобретения газа у других компании на норвежском шельфе. Кроме этого, у OMV есть собственные мощности по приему сжиженного газа на 36 ТВт-ч в год на терминале в Роттердаме и доля в перспективном газовом проекте «Нептун» в Румынии.

Так что оснований для беспокойства по причинам нехватки источников или недостаточной мощности газотранспортной инфраструктуры у австрийской клиентов «Газпрома» нет.

Похожим образом дела обстоят и в Словакии. Компания SPP подписала контракт с азербайджанской SOCAR о поставке в декабре пробной партии газа, который мог бы заменить газ из России. Если транзита через Украину не будет, словаки намерены получать азербайджанский газ по длинному маршруту через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Италию. Компания признала, что замена российского газа поставками из других источников обойдется ей дополнительно в $140 млн в год, однако цена не выглядит критической или неподъемной. Без «Газпрома» Словакия не замерзнет ни этой зимой, ни в будущем.

По признанию азербайджанского президента Ильхама Алиева, Еврокомиссия оказывает на Баку давление с тем, чтобы увеличить поставки газа в Европу. Более того, схему притворной замены российского газа якобы азербайджанским при транзите через Россию и Украину всерьез рассматривают в Киеве. Все упирается в две проблемы: нехватку газа в Азербайджане, который уже распределил все имеющиеся объемы добычи между покупателями, и сомнительным характером обманной схемы, способной вызвать нарекания на Западе и особенно в США с их санкциями против России. «Вторичных» американских санкций в Азербайджане наверняка боятся.

Европейская комиссия сообщила 8 ноября, что провела успешные испытания рамочной системы энергетической безопасности ЕС в зимний период 2024–2025 годов и отметила полную готовность инфраструктуры к отопительному сезону. Резурвные запасы газа в подземных хранилищах Европы составляют сейчас 93% от максимума, а терминалы по приему сжиженного газа имеют мощность, достаточную для удвоения импорта. Никакого дефицита на мировом газовом рынке нет и не предвидится.

Расчеты на то, что поставки российского газа, превратившиеся по воле Путина в инструмент политического шантажа, приведут к катастрофическим последствиям для европейской экономики, вновь не оправдываются.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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