Bloomberg: Европа обратилась с последней просьбой к Байдену 14.11.2024, 22:58

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Джо Байден

Она касается Украины.

Лидеры стран Европы и европейские чиновники обратились с последней просьбой к уходящей администрации Джо Байдена относительно Украины. Они призывают Вашингтон максимально усилить позиции Киева перед приходом на президентский пост в США Дональда Трампа.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Европа просит действующего хозяина Белого дома предоставить Украине больше оружия и боеприпасов, а также ввести дополнительные санкции в отношении основных источников доходов Кремля и лишить РФ возможности приобретать технологии, используемые в производстве вооружений.

Агентство уточняет, что многие из этих запросов носили неформальный характер.

Накануне глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен совершил срочную поездку в Брюссель, чтобы сообщить союзникам об активизации Вашингтоном работы по отправке ресурсов Киеву в преддверии возвращения Трампа в Белый дом. По его словам, каждый доллар, имеющийся в распоряжении действующей администрации, «будет спешно использован».

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