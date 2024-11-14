В Минске водитель врезался в многоэтажку
- 14.11.2024, 23:06
Фотофакт.
По предварительной информации, днем в четверг, 14 ноября, водитель автомобиля «Hyundai» въехал в жилой дом, пишет пресс-служба УГАИ Мингорисполкома.
ДТП произошло на дворовой территории дома №59 по ул. Есенина. Уточняется, что 62-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с фасадом подъезда многоэтажки.
В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.