В Минске водитель врезался в многоэтажку 14.11.2024, 23:06

Фотофакт.

По предварительной информации, днем в четверг, 14 ноября, водитель автомобиля «Hyundai» въехал в жилой дом, пишет пресс-служба УГАИ Мингорисполкома.

ДТП произошло на дворовой территории дома №59 по ул. Есенина. Уточняется, что 62-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с фасадом подъезда многоэтажки.

В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

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