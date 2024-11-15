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Валютный рынок Беларуси «штормит»

  • 15.11.2024, 10:48
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Валютный рынок Беларуси «штормит»

Экономист объяснила, с чем это связано.

Снижение белорусского рубля до исторического минимума к доллару связано с тем, что наша валюта отреагировала на колебания российской к американской. Об этом изданию «Позірк» рассказала экономист Анастасия Лузгина.

Доллар на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 14 ноября установил очередной рекорд — 3,3635 рубля.

— Мы не можем говорить, что происходит снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам в целом. Пока белорусский рубль реагирует разнонаправлено — к доллару снижается, к российскому рублю укрепляется, — сказала Анастасия Лузгина, отметив, что валюта РФ падает и приближается к отметке 100 рублей за доллар.

Белорусский рубль всегда реагирует на изменения российского, подчеркнула эксперт.

— Ведь Россия является основным торговым партнером Беларуси, значительные расчеты между странами происходят именно в российских рублях, — уточнила экономист. — Если бы на снижение курса белорусского рубля к доллару влияли какие-то внутренние факторы, что означало бы наличие проблемы дефицита валюты в Беларуси, то рубль должен был бы снижаться к другим валютам. В отношении российской он также снижался бы или стоял на месте.

Экономист добавила, что сейчас рыночные механизмы срабатывают так, что белорусский рубль повторяет тенденции, но не полностью копирует колебания российского рубля.

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