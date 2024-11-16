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Шольц: У Трампа «более утонченная» позиция по Украине

  • 16.11.2024, 2:55
Шольц: У Трампа «более утонченная» позиция по Украине

Канцлер Германии рассказал о разговоре с избранным президентом США.

Дональд Трамп имеет «более утонченную позицию» в отношении Украины, чем то, что ему приписывают. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.

«У меня сложилось впечатление, что он занимает более утонченную позицию, чем это часто предполагают», - сказал Шольц, ссылаясь на свой разговор с Трампом после его победы на выборах.

Немецкий канцлер также не верит, что Трамп может заключить определенную сделку с Владимиром Путиным по Украине в обход интересов Киева.

«Ничто в разговоре [с Дональдом Трампом] не указывало на это», - заверил Шольц.

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