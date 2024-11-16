Российских военных из части, где произошел бунт, отправили в Украину 16.11.2024, 4:44

Среди них — инвалиды.

Telegram-канал ASTRA продолжает следить за российскими военными, которые на уходящей неделе находились в войсковой части 57849 в Новосибирской области. 8 ноября туда привезли больше сотни военных со статусом «СОЧ» — самовольно оставивший часть.

На проверку, как сказал источник издания, многие среди них «больные, на костылях, малоподвижные». Мобилизованные и контрактники, некоторые официально имеют группу «Д» и временный отпуск. Несмотря на это, командование обещало отправить военных «за ленту» — то есть в зону боевых действий, что 13 ноября привело к бунту и побегу части военных.

По последней информации, больше сотни военных со статусом «СОЧ» из части 57849 оказались в Ростове — сейчас их уже должны были отправить в зону боевых действий.

«Нас улетело [из части], я х*й знает, почти все, осталось, может, человек 5 из всех. На борте еще сидели люди с других направлений. Человек 180 ушли в пехоту, 22 забрало ВДВ», — говорит один из вывезенных «за ленту» военных на аудиосообщении, которое оказалось в распоряжении ASTRA.

«Короче говоря, борт улетел уже нах*й, все они уже там. Сейчас будут выдвигаться на передок. Сколько им ехать и какое направление — х*й его знает. Никто ничего не говорит. Я сижу ох**ваю от этого еб*ного беспредела», — сообщил ASTRA источник.

Среди тех, кого отправили «за ленту» — лейтенант Александр Андреев, о котором ASTRA рассказывала вчера. По словам его сослуживца, Андреев «Слышит, но он немой и общается только при помощи телефона <…> У него одна [только правая] рука рабочая. Лично я ему ногти подстригал. Ситуация такая, что ему постоянно необходима помощь».

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