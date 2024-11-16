«На Западе не имеют права говорить об усталости от войны» 16.11.2024, 5:34

Ханно Певкур

Важные слова министра обороны Эстонии.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур раскритиковал разговоры на Западе об усталости от войны, которую РФ развязала против Украины.

Заявление эстонского министра приводит ERR.

Он напомнил, что скоро исполняется 1000 дней с начала полномасштабного российского вторжения и Украина продолжает борьбу.

Певкур отметил, что Украина нуждается в поддержке, особенно остро стоит потребность в средствах противовоздушной обороны.

«Мы на Западе не можем говорить об усталости. Как мы можем устать, если там ребята борются за Украину, матерей, дочерей? Мы должны помогать Украине, и в следующем году решено выделить 0,25% ВВП, это примерно 100 с лишним млн евро, на военную помощь», – добавил министр.

По его словам, если бы западные страны в первые месяцы оказывали бы большую помощь Украине, «возможно, война уже давно бы закончилась».

«Но реальность такова, что мы промедлили с принятием решений», – добавил Певкур.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com