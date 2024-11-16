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Иран начал строить укрытия под российские Су-35

  • 16.11.2024, 6:35
Иран начал строить укрытия под российские Су-35

Спутниковые снимки.

Иран вероятно начал возводить укрытия для российских истребителей Су-35С, согласно новым спутниковым снимкам.

Издание Defense Express сообщает, что на спутниковом снимке за сентябрь 2024 года можно заметить возведение арочных укрытий на третьей тактической авиабазе в Иране в районе города Хамадан.

По данным издания, размер этих укрытий составляет примерно 25 метров на 30 метров. Такие укрытия слишком большие для самолетов F-4 Phantom, которые там базируются, но подходят для Су-35С.

При этом журналисты обращают внимание на целесообразность таких действий Ирана, поскольку с 2013 года в стране строили подземные укрытия на авиабазе Eagle 44. Ее ввели в эксплуатацию в прошлом году.

Изначально предполагалось, что на новой иранской подземной авиабазе Eagle 44 будут размещены F-4 Phantom. Однако позже на спутниковых снимках базы заметили макет российского истребителя Су-35С, что дало основания полагать, что Иран адаптирует объект для этих самолетов.

Вопрос о начале поставок Су-35С в Иран пока остается открытым. Су-35 — это российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, способный развивать скорость до 2500 километров в час. Он вооружен ракетами и 30-мм авиационными пушками.

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