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Глава МИД Японии прибыл с необъявленным визитом в Украину

  • 16.11.2024, 8:35
Глава МИД Японии прибыл с необъявленным визитом в Украину

Чтобы дать важный сигнал.

Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая совершил визит в Украину для переговоров с представителями властей страны. Приезд первого дипломата Японии не был объявлен.

Об этом сообщает японское информагентство Kyodo.

Фото: глава МИД Японии Такеши Ивая (facebook.com/Mofa.Japan.en)

Глава внешнеполитического ведомства Японии прибыл в Украину после посещения Перу.

В МИД страны Восходящего Солнца рассказали, что этот визит, очевидно, должен «продемонстрировать приверженность Токио Киеву в его противостоянии российской военной агрессии, которая теперь включает северокорейские войска».

Японский министр прибыл на поезде из Польши. В субботу, 16 ноября, он должен встретиться с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Представитель японского министерства рассказал Kyodo, что позже в этот день возможны переговоры Иваи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Японии Такеши Ивая на востоке Польши едет поездом в Украину 15 ноября 2024 года (фото: kyodonews.net)

«Этот визит состоялся в тот момент, когда возвращение Дональда Трампа в Белый дом после его победы на президентских выборах в США 5 ноября бросило тень на перспективы финансовой помощи Украине со стороны Большой семи промышленно развитых стран», - говорится в публикации японского информагентства.

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