Глава МИД Японии прибыл с необъявленным визитом в Украину
- 16.11.2024, 8:35
Чтобы дать важный сигнал.
Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая совершил визит в Украину для переговоров с представителями властей страны. Приезд первого дипломата Японии не был объявлен.
Об этом сообщает японское информагентство Kyodo.
Глава внешнеполитического ведомства Японии прибыл в Украину после посещения Перу.
В МИД страны Восходящего Солнца рассказали, что этот визит, очевидно, должен «продемонстрировать приверженность Токио Киеву в его противостоянии российской военной агрессии, которая теперь включает северокорейские войска».
Японский министр прибыл на поезде из Польши. В субботу, 16 ноября, он должен встретиться с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Представитель японского министерства рассказал Kyodo, что позже в этот день возможны переговоры Иваи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Этот визит состоялся в тот момент, когда возвращение Дональда Трампа в Белый дом после его победы на президентских выборах в США 5 ноября бросило тень на перспективы финансовой помощи Украине со стороны Большой семи промышленно развитых стран», - говорится в публикации японского информагентства.