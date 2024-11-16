Дроны атаковали Калужскую область РФ 2 16.11.2024, 8:51

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Взрывы прогремели в городе, где расположена нефтебаза.

В городе Людиново Калужской области (РФ) сегодня утром 16 ноября раздался взрыв в результате воздушной атаки. В этом населенном пункте расположена нефтебаза «Калуганефтепродукт», которая ранее уже подвергалась дроновым ударам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Российский чиновник рассказал, что взрыв был на окраине города Людиново. Он также утверждает, что «серьезных повреждений инфраструктуры нет», и жертв тоже нет.

По словам калужского губернатора, якобы в результате взрыва БПЛА «были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах» и несколько автомобилей.

«На месте работает оперативная группа», - добавил представитель властей региона.

Российский чиновник ничего не указал о возможной цели воздушного удара с применением БПЛА, и не упоминал в сообщении о местной нефтебазе в Людиново.

Вместе с тем напомним, что этот объект уже по меньшей мере дважды подвергался дроновым атакам весной этого года.

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