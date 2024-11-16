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Самая молодая в истории: Трамп определился с новым пресс-секретарем Белого дома

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  • 16.11.2024, 8:59
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Самая молодая в истории: Трамп определился с новым пресс-секретарем Белого дома
Кэролайн Ливитт
Фото: karolineleavitt / Instagram

Ранее была национальным пресс-секретарем его предвыборной кампании.

Дональд Трамп определился с кандидатом на должность пресс-секретаря Белого дома. Им станет человек, уже работавший в его прошлой администрации.

Об этом пишет Axios.

На эту должность Трамп предложил Кэролайн Ливитт, которая ранее была национальным пресс-секретарем его предвыборной кампании. Также 27-летняя Ливитт работала помощником пресс-секретаря в его первой администрации. В 2022 году она баллотировалась в Конгресс от Нью-Гэмпшира, но уступила действующему сенатору-демократу.

В своем заявлении Трамп назвал Ливитт умной и решительной, подчеркнув ее опыт в коммуникациях. Он выразил уверенность, что она успешно справится с новой ролью и поможет донести ключевые послания администрации.

NPR отмечает, что она станет самым молодым пресс-секретарем в истории.

Ожидается, что новая команда Трампа внесет изменения в традиционную работу зала для пресс-конференций Белого дома, особенно в вопросах распределения мест для СМИ. Трамп также сделал акцент на критике традиционных медиа, уделяя внимание альтернативным источникам — подкастерам, блогерам и влиятельным лицам в соцсетях, что отражает его стратегию взаимодействия с прессой.

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