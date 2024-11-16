В Барановичах мужчина с пистолетом помешал незнакомым людям праздновать день рождения

В Барановичах мужчина с пистолетом помешал незнакомым людям праздновать день рождения4
- 16.11.2024, 9:19
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Он услышал звуки праздника и решил зайти.
В Барановичах мужчина с пистолетом зашел во двор дома, где праздновали день рождения, и направил оружие на хозяина, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В милицию обратился 67-летний житель города. Он рассказал, что во время празднования дня рождения к нему во двор зашел незнакомец, который направил пистолет в его сторону. Хозяин быстро отреагировал, выбив оружие из рук мужчины, после чего удерживал до приезда милиционеров.
Сотрудники милиции установили, что 34-летний мужчина на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он проходил мимо незнакомого ему дома, услышал звуки праздника и решил зайти.
Как пояснил задержанный, газобаллонный пистолет он всегда носит с собой. В этот раз он не был заряжен. Причину своего поступка мужчина объяснить не смог.
В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 186 УК (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества). Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.