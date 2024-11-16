«Скоро ракеты будут лететь до Москвы» 16.11.2024, 9:26

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Россияне устроили истерику из-за атаки дронов на Калужскую область.

Утром 16 ноября в России пожаловались на новую атаку украинских дронов. На окраине города Людиново Калужской области, взорвался БпЛА.

Расширение географии прилетов вызвало истерику у россиян, которые в комментариях то ли боятся, то ли ждут ударов по Москве, пишет «Обозреватель».

Утро для жителей РФ началось с уже достаточно привычных новостей об украинских дронах. В этот раз «повезло» Калужской области, а именно городу, где расположена нефтебаза «Калуганефтепродукт», которая по меньшей мере дважды подвергалась дроновым атакам весной этого года – 28 апреля и 12 мая.

«Украинский БПЛА взорвался на окраине города Людиново Калужской области. Повреждены несколько домов и автомобилей. В данный момент информации о пострадавших нет. По предварительной информации, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и посечены обломками автомобили. Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет», – цитируют российские пропагандисты заявление губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Однако подобные успокаивающие утверждения на этот раз оказали противоположный эффект.

«Когда главнокомандующий даст приказ защищать города на территории старой России?», «География обстрелов расширяется, МО, где действия?», «Зато учим географию по новостям», «Скоро и ракеты будут до летать до Москвы», – пишут комментаторы.

Впрочем, перспектива прилетов по российской столице, как оказалось, многих бы даже обрадовала.

«Пускай лучше по Кремлю лупят», «Это точно, пускай на Москву пускают ракеты, на Кремль», – не скрывают злорадства от подобной возможности некоторые россияне.

По версии минобороны РФ, в течение ночи российской ПВО якобы удалось сбить 34 украинских БПЛА. Двадцать БПЛА уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать – над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над Белгородской и Калужской областями. Еще один дрон якобы сбили над оккупированным Крымом.

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