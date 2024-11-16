Израиль уничтожил сверхсекретный объект в Иране 16.11.2024, 9:29

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Что там разрабатывали и какую роль могла сыграть Россия.

Во время ракетного удара по Ирану в конце октября одной из целей израильской армии стал исследовательский центр ядерного оружия. Этот сверхсекретный объект Иран использовал для разработки ядерного оружия.

При этом немаловажную роль в ядерной программе Ирана сыграла Россия, ведь Москва передавала Тегерану секретную информацию и технологии. Об этом сообщает Axios.

Израильский удар по иранскому военному комплексу Парчин значительно затруднил разработку Ираном ядерного взрывного устройства. Израильские чиновники рассказали, что сложное оборудование, которое было уничтожено, необходимо для разработки и испытания пластической взрывчатки, которая окружает уран в ядерном устройстве и необходима для его детонации.

По словам официальных лиц США и Израиля, Иран за последний год возобновил чувствительные ядерные исследования, однако не предпринял никаких шагов по созданию настоящего ядерного оружия. Израильские официальные лица заявили, что, если Иран действительно решит создать ядерное оружие, ему придется заменить уничтоженное оборудование, а если Иран попытается его приобрести, они полагают, что смогут его отследить.

Высокопоставленный израильский чиновник, имеющий непосредственную информацию, заявил, что невозможно с полной ясностью говорить о ядерных планах и возможностях Ирана. В то же время известно, что сверхсекретный объект Талеган-2 на территории военного комплекса Парчин, разрушенный в результате удара, до 2003 года использовался для испытания взрывчатых веществ, необходимых для приведения в действие ядерного устройства.

По словам израильских чиновников, оборудование было разработано в рамках уже закрытой военной ядерной программы Ирана и хранилось на складе не менее двух десятилетий. Оборудование на объекте Талеган-2 могло бы оказаться критически важным на последних этапах, если бы Иран решил двигаться к созданию ядерной бомбы.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на западных чиновников сообщало, что Россия делится с Ираном секретной информацией и технологиями, которые могут приблизить Тегеран к возможности создания ядерного оружия. В обмен на это Иран поставляет российской армии баллистические ракеты для войны против Украины.

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