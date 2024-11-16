«Вашингтон» переиграл в гостях «Колорадо»
- 16.11.2024, 9:44
Протас провел рекордное время на площадке.
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях одолел «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:2, пишет belarushockey.com.
В составе столичной команды белорусский форвард Алексей Протас играл на левом фланге первого звена. Его партнерами стали Александр Овечкин и Дилан Строум.
Lineys! #CapsAvs | @JackDaniels_US pic.twitter.com/0pvpaGnhu7— Washington Capitals (@Capitals) November 16, 2024
У победителей дубль оформил Коннор Макмайкл, также забросили Якуб Врана, Джейкоб Чикран и Расмус Сандин. В составе проигравших отличились Паркер Келли и Николай Коваленко.
В итоге Протас провел на льду 18:06 (из них 0:26 в меньшинстве), заблокировал 1 бросок, допустил 1 потерю и заработал показатель полезности «0».
Белорус получил свой рекордный айстайм в сезоне.
В сезоне у Протаса 16 игр, 15 (6+9) очков, показатель полезности «+8», 4 минуты штрафа.
«Вашингтон» с 23 очками в 16 играх занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. «Колорадо» с 18 баллами в 18 играх занимает 10-ю строку в Западной конференции.
«Кэпиталз» следующий матч проведут 18 ноября в гостях против «Вегас Голден Найтс».
Колорадо – Вашингтон – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1, 0:0)
1:0 – 2 Келли (Жирар)
1:1 – 4 Врана (Овечкин, Дюбуа)
1:2 – 7 Макмайкл (ван Римсдайк, Уилсон)
1:3 – 21 Макмайкл ()
2:3 – 24 Коваленко (Вуд, Келли)
2:4 – 29 Чикран (Дюбуа)
Вратари: Майнер 12/13, Аннунен 3/6 – Линдгрен 17/19.