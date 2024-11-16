Байден высказался в поддержку союза против КНДР

Байден высказался в поддержку союза против КНДР1
- 16.11.2024, 10:17
Вашингтон, Сеул и Токио объявили о создании трехстороннего секретариата.
Союз США, Японии и Южной Кореи противостоит «опасному и дестабилизирующему сотрудничеству между Северной Кореей и Россией». Об этом заявил президент США Джо Байден в пятницу, 15 ноября, в ходе встречи с лидером Республики Корея (РК) Юн Сок Ёлем и премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, передает «Немецкая волна».
«Япония, РК и США решительно осуждают решения лидеров КНДР и России об опасном расширении агрессивной войны России в Украине», - подчеркивается в совместном заявлении трех стран.
Сигэру Исиба занял пост в октябре, поэтому встреча в таком составе состоялась впервые, констатировало агентство Reuters.
Создание трехстороннего секретариата
После переговоров Вашингтон, Сеул и Токио объявили о создании трехстороннего секретариата, призванного формализовать формат и гарантировать, что речь идет не просто о «серии встреч», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан журналистам, находившимся с Байденом на борту Air Force One.
Сближение Токио и Сеула считается одним из дипдостижений Байдена на фоне непростой истории отношений двух стран после японского колониального управления в Корее в 1910-1945 годах, констатировало Reuters. Американский лидер выразил надежду на долгосрочность сотрудничества.
Байден предупредил об эпохе значительных политических перемен
Джо Байден на саммите АТЭС предупредил о наступлении эпохи политических потрясений. «Сейчас мы находимся в точке значительных политических перемен», - предостерег он.
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын 15 ноября приказал в кратчайшие сроки начать массовое производство дронов-камикадзе.
По данным агентства Reuters, Северная Корея запустила беспилотники над Южной Корей, в частности - над Сеулом и в бесполетной зоне вокруг офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.
Республика Корея была вынуждена развернуть противовоздушную оборону для сбития дронов.