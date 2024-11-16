Не рекорд, но близко: сколько должен заплатить за учебу курсант Института пограничной службы 16.11.2024, 10:26

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Белоруса отчислили за неуспеваемость.

Молодой человек, который не доучился в Институте пограничной службы, должен не рекордную, но очень внушительную сумму. Об этой истории «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

Молодой человек поступил в Институт пограничной службы, но не закончил его, а был отчислен за неуспеваемость. Ему отправили письмо с требованием погасить стоимость его обучения, но безрезультатно.

Тогда вуз обратился в суд. Его представитель заявил, что для обучения курсанта из государственного бюджета были затрачены денежные средства в размере 81 666 рублей 84 копейки. Сам молодой человек на заседание не явился.

Суд ожидаемо удовлетворил иск вуза. С ответчика постановили взыскать 81 666,84 рубля в качестве средств, затраченных на обучение. Кроме того, он должен заплатить госпошлину в доход государства в размере 4083,34 рубля.

Напомним, что эта сумма не рекордная, хотя и близка к таковой. В 2022 году СМИ писали о курсанте, которого отчислили из Военной академии в связи с нежеланием продолжать учебу. По решению суда он должен возместить сумму, затраченную на его обучение, в размере 90 203 рубля. Кроме того, бывший курсант должен уплатить госпошлину в доход государства в сумме 4510 рублей.

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