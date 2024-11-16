Якутский солдат отрубил себе ногу и 17 дней ждал помощи 9 16.11.2024, 10:43

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Российская пропаганда ухватилась за этот случай, но села в лужу.

Z-каналы и пропагандисты широко распространили историю 38-летнего мобилизованного из Якутии Александра Федорова, которому пришлось самому себе ампутировать ногу после ранения в окопе под населенным пунктом Нью-Йорк в Украине, после чего он 17 дней дожидался эвакуации. На самом деле история показывает, что российские солдаты не могут рассчитывать на срочную эвакуацию, пишет The Insider.

Одним из первых об этом сообщил телеканал RT: пропагандисты опубликовали интервью с жителем Якутии, представляя его как нового героя войны и приводя его как пример храбрости и доблести. Между тем сами патриотические блогеры неоднократно признавали, что проблема эвакуации раненых бойцов из окопов очень остро стоит на линии боевого соприкосновения и что командиры пытаются историями о геройстве прикрыть свои преступления. О проблеме, в частности, пишет пропагандистка Анастасия Кашеварова.

«Нахождение раненых бойцов в окопах неделями — глобальная проблема эвакуации, которую замыливают под соусом героизма», — отмечает она. В качестве примера, помимо Федорова, Кашеварова приводит историю бойца из Дагестана Закарьи Алиева, который три недели в одиночку удерживал опорный пункт и пережил 15 контузий.

Ранее собеседник The Insider, дезертировавший с фронта, рассказывал, что людей, занимающихся эвакуацией, командиры стараются отправить на передовую штурмовиками. В случае отказа грозятся расстрелять. Ему самому приходилось на передовой рубить конечности раненых бойцов топором для колки дров, чтобы остановить гангрену, обработать рану и вытащить с поле боя. Тяжелых раненых командиры предпочитают оставлять на поле боя из-за трудностей с эвакуацией и транспортировки в госпиталь.

Вскоре после публикации RT видео из госпиталя с Федоровым опубликовали РИА «Новости» в своем Telegram-канале. Полное имя солдата впервые назвало пропагандистское националистическое издание Readovka. На видео мужчина сидит на кровати с перевязанной культей и почти ничего не говорит, а голос за кадром рассказывает за него его историю. «Вот такие у нас есть отважные ребята, у которых яйца титановые, не стальные, — говорит он. — Смотрите и запоминайте этих людей».

За сутки новость разлетелась, ее почти без изменений перепостили в крупных Telegram-каналах более 350 раз. Количество упоминаний в Telegram для The Insider подсчитал исследовательский проект Vox-Harbor, который ранее помог установить масштаб блокировки Telegram на Северном Кавказе. Эксперты предполагают, что сообщений о Федорове может быть значительно больше, однако на таком коротком промежутке времени невозможно посчитать, сколько раз эта история появлялась в небольших группах и чатах в Telegram.

СМИ распространяют якобы слова Федорова о том, что отрезать ногу ему посоветовал родственник во сне: «У меня же родственники — это шаманы. Во сне старик приснился, он сказал: «Если ногу не отрежешь, ты не выживешь». Также в Z-каналах пишут, что «жители разных уголков России хотят помочь якутскому солдату с позывным Шурик».

The Insider нашел страницу Федорова в «ВК», вечером 13 ноября на ней было опубликовано разошедшееся в СМИ и Telegram-каналах видео с ним, в описании к нему он пишет: «Пусть будет тут, было дело, сам в шоке от этого!»

«С бойцом удалось поговорить журналистам RT, больше со СМИ он общаться не хочет: на сообщение «Комсомолки» мужчина ответил, что вспоминать случившееся лишний раз ему трудно», — пишет «Комсомольская правда».

В интервью RT боец рассказал, что, по информации СМИ, в июле ему перебило бедренную кость, рана начала гноиться и он решил ампутировать ногу в окопе. Сослуживцы отказались помочь ему отрезать ногу, но приносили лекарства. Федорова смогли эвакуировать только спустя 17 дней.

Как рассказал брат Федорова Валерий в интервью якутской газете «Yлэ күүһэ», тот попал на войну по мобилизации в 2022 году из села Бясь-Кюель Горного улуса Якутии. Он передал рассказ брата, из которого следует, что его подразделение попало в окружение у села Нью-Йорк Донецкой области Украины. По его словам, российские войска при возможности сбрасывали военным в окопе лекарства и еду.

«Продержался я столько дней только с помощью пацанов — они все помогали, лекарства приносили, кушать готовили. Из тех ребят, которые со мной там были, практически никто не выжил», — сказал Федоров.

После эвакуации Федоров уже больше трех месяцев находится в волгоградском военном госпитале, рассказал один из родственников Федорова в разговоре с «Сибирь. Реалии», чувствует себя нормально и надеется получить протез после восстановления.

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