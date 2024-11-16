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Зеленский ответил, когда будет понимание позиции Трампа по Украине

  • 16.11.2024, 10:51
  • 2,312
Зеленский ответил, когда будет понимание позиции Трампа по Украине
Владимир Зеленский

Президент Украины назвал условие.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что понимание позиции избранного президента США Дональда Трампа относительно Украины будет только после встречи с ним. Об этом Зеленский сказал 15 ноября во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Зе!Президент».

«Не хочу вам врать. И потому могу вам честно сказать, что понимание позиции президента Трампа у меня будет после того, как мы подробно обо всем этом проговорим с ним при встрече, широкой встрече. И это можно сделать», – подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что не уверен, что это можно сделать правильно, прежде чем Трамп будет в Белом доме после вступления в должность президента США в январе.

«Потому что там, только там после инаугурации у него будет полная легитимность, чтобы заниматься геополитикой», – указал Зеленский.

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