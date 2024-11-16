Зеленский ответил, когда будет понимание позиции Трампа по Украине 16.11.2024, 10:51

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Владимир Зеленский

Президент Украины назвал условие.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что понимание позиции избранного президента США Дональда Трампа относительно Украины будет только после встречи с ним. Об этом Зеленский сказал 15 ноября во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Зе!Президент».

«Не хочу вам врать. И потому могу вам честно сказать, что понимание позиции президента Трампа у меня будет после того, как мы подробно обо всем этом проговорим с ним при встрече, широкой встрече. И это можно сделать», – подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что не уверен, что это можно сделать правильно, прежде чем Трамп будет в Белом доме после вступления в должность президента США в январе.

«Потому что там, только там после инаугурации у него будет полная легитимность, чтобы заниматься геополитикой», – указал Зеленский.

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