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ГАИ Минска объявила об «усиленном контроле» за одной категорией водителей

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  • 16.11.2024, 11:15
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ГАИ Минска объявила об «усиленном контроле» за одной категорией водителей
Фото: БелТА

Но «сюрпризы» приготовили не только для них.

Столичная Госавтоинспекция предупредила о проведении рейдовых мероприятий совместно с инспекторами отдела по гражданству и миграции Заводского РУВД Минска. Начиная с пятницы, 15 ноября, стражи дорог пообещали «усилить контроль» за иностранцами, которые работают таксистами в нашей стране. Кроме того, «регулярные проверки» решили устроить и белорусским водителям, пишет «Телеграф».

В преддверии выходных сотрудники УГАИ ГУВД Минского горисполкома объявили о проведении рейдовых мероприятий на столичных дорогах. В частности, инспекторы пообещали «усилить контроль» за иностранными водителями, у которых проверят:

наличие прав,

техническое состояние автомобиля,

соблюдение правил перевозки пассажиров.

Как и всегда, цель мероприятий — снизить аварийность на дорогах с участием указанной категории водителей, а также «предупредить и пресечь» совершаемые ими нарушения, подчеркнули в ведомстве.

За кем еще, кроме таксистов, пообещали следить?

Кроме того, в пятницу ГАИ объявила о внеплановом усилении контроля на дорогах Минска. Заранее участников дорожного движения о рейдах в городе не предупреждали, поскольку причиной внезапных проверок стало ухудшение погоды, точно предсказать которое порой не под силу даже синоптикам.

Профилактические мероприятия еще накануне организовали, в частности, в Партизанском районе столицы. Как пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, особое внимание в непогоду решили уделить «уязвимым категориям» граждан, а именно, пешеходам. Впрочем, профилактически беседы в рамках рейдов по городу инспекторы пообещали проводить не только с ними, но и с автомобилистами.

«Сотрудники ГАИ напоминают о сокращении светового дня и снижении видимости на дорогах. Также обращают внимание на необходимость использования фликера», — рассказал начальник отдела ГАИ Партизанского района Минска Кирилл Буткевич, отметив, что фликер «повышает заметность пешехода для водителя», что снижает риск ДТП.

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