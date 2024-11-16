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Страна мертвых душ

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 16.11.2024, 11:24
  • 2,660
Страна мертвых душ

В прямом и в переносном смысле.

В фильме «Побег из Шоушенка» есть эпизод. Главный герой – Энди Дюфрейн формирует тюремную библиотеку из присланных книг. Один из заключенных спрашивает, куда поставить «Графа Монте-Кристо». «В практические пособия», - отвечает Энди.

В России, переживающей во всех своих гнилых, распадающихся державных сочленениях невероятную консолидацию с горячечной «головой», происходит то же самое.

В городе на Неве, служивый люд читал «Мертвые души» как практическое пособие.

Как пишет пресса, были взяты в оборот сотрудники военкомата, отправлявшие на «спецоперацию» Путина «мертвые души», за что получали выплаты. Похоже на Чичикова, покупавшего умерших крестьян на вывод в Таврическую губернию, чтобы получить за них деньги. А по дороге что случилось? Умерли крестьяне.

Итак, кто у нас за Чичикова? Помощник военного комиссара и его жена подыскивали граждан, которых фиктивно трудоустраивали в «энергетическую компанию». Там к ним присоединялась сотрудница отдела кадров. Это – триединый Чичиков.

Дальше начинался «вывод крестьян» - от лица «мертвых душ» заключались контракты с Минобороны. МВД рапортует, сурово сжав губы: «В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эти денежные средства злоумышленники присваивали».

В общем, замечательная в России жизнь – классическая русская литература не просто осовременилась, но воплотилась в реальность, сделалась былью, превратив Россию в страну мертвых душ. В прямом и в переносном смысле.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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