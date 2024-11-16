ВСУ продвинулись в Курской области и на Донбассе 16.11.2024, 11:47

Успехи украинской армии показали на картах.

Украинская армия недавно продвинулась юго-восточнее Коренево в Курской области, о чем свидетельствуют геолокационные кадры от 15 ноября.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), ВСУ незначительно продвинулись в пределах восточной части Новоивановки.

По данным военных пропагандистов РФ, армия страны-агрессора продвинулась в лесах возле Малой Локни (к северу от Суджи), Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) и Ольговки (восточнее Коренево), при этом что непогода замедляет украинские и российские операции.

Утверждается, что 14 и 15 ноября войска РФ продолжали атаковать главный «украинский плацдарм» в Курской области, в том числе вблизи Дарьино.

Кроме того, украинские войска недавно продвинулись юго-восточнее Курахово, а войска РФ - северо-восточнее этого города.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что ВСУ продвинулись к западу от Победы в тыл российским оккупантам, которые сейчас пытаются продвинуться вблизи Дальнего (южнее Курахово).

Вместе с тем отмечается, что фиксируется продвижение российских оккупантов возле Купянска, Торецка, Покровска и Угледара.

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