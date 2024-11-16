«Дошло до того, что я даже заложил имущество» 2 16.11.2024, 11:54

Белорус рассказал, как впал в игровую зависимость и в 46 начал все с нуля.

Белорус в 46 лет лишился всего, что имел, и вынужден начинать жизнь с нуля, всему виной – его походы в казино в командировках. Свою историю он рассказал в программе «В поисках истины» на гостелеканале СТВ.

После института он занялся бизнесом (торговля), дела шли хорошо, но часто приходилось ездить в командировки, в такие периоды ему хотелось какого-то отдыха.

«Как-то незаметно для себя я начал в командировках ходить в казино, деньги как раз были, хорошие продажи. Меня это так затянуло. Я сам не заметил, как начал больше и больше проигрывать. Когда шел в казино, я думал: выиграю. Нет. Так получилось, что подсел на это дело. Уже и в долги начал залезать, получалось так, что я даже налоговую не перекрывал. Дошло до того, что я даже заложил имущество, которое было потеряно», – рассказал мужчина.

По его словам, его игровую зависимость уже не могли терпеть ни жена, ни родители. Они убеждали его начать лечиться.

«А я все время: не лезьте, это моя жизнь. Я зарабатываю, я как хочу, так и проживаю, так и трачу. По итогу сам того не заметил, как меня опустило ниже плинтуса. Да, это азарт, это как наркотик. Подсаживаешься и не чувствуешь, как это произошло», – признался он.

Сейчас ему 46, и он вынужден начинать все с нуля.

«Если бы сейчас на мой мозг спросили: пойдешь в казино? Нет, я перекрещусь, перейду на другую улицу и пройду. У меня уже был очень серьезный опыт. Я никому этого не пожелаю, прожить это и в 46 лет начинать жизнь с нуля», – добавил он.

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