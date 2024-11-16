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В России возник острый дефицит младших офицеров

  • 16.11.2024, 11:55
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В России возник острый дефицит младших офицеров

ГУР узнало, как оккупанты планируют эту проблему решить.

В России наблюдается дефицит младших офицеров. Украинские разведчики выяснили, как оккупанты собираются справляться с проблемой.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР).

«Масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают Россию к очередным попыткам расширить объемы их подготовки», - говорится в сообщении.

Как в РФ планируют решать проблему

По данным ГУР, налаживать механизм подготовки и бесперебойного снабжения младших офицеров на войну против Украины Кремль начал еще в первый год полномасштабного вторжения.

«На базе гражданских высших учебных заведений государство-агрессор создает центры военной подготовки, где должны проводить базовую выучку командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров рот», - отметили в разведке.

Согласно планам врага, к концу 2024 года в России должны были запустить 33 новых центра военной подготовки в дополнение к почти сотне имеющихся.

Как добавляют в ГУР, младший офицер вражеской армии выполняет, прежде всего, функцию погонщика пехоты на штурм непосредственно на поле боя, что и объясняет высокий уровень потерь и, как следствие, острый дефицит лейтенантов в России.

«Очередная активизация вождей в Москве вымуштрила еще больше свежих лейтенантов свидетельствует, что кадровый кризис командного состава российской оккупационной армии углубляется», - констатировали разведчики.

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