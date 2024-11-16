В России возник острый дефицит младших офицеров 16.11.2024, 11:55

1,536

ГУР узнало, как оккупанты планируют эту проблему решить.

В России наблюдается дефицит младших офицеров. Украинские разведчики выяснили, как оккупанты собираются справляться с проблемой.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР).

«Масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают Россию к очередным попыткам расширить объемы их подготовки», - говорится в сообщении.

Как в РФ планируют решать проблему

По данным ГУР, налаживать механизм подготовки и бесперебойного снабжения младших офицеров на войну против Украины Кремль начал еще в первый год полномасштабного вторжения.

«На базе гражданских высших учебных заведений государство-агрессор создает центры военной подготовки, где должны проводить базовую выучку командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров рот», - отметили в разведке.

Согласно планам врага, к концу 2024 года в России должны были запустить 33 новых центра военной подготовки в дополнение к почти сотне имеющихся.

Как добавляют в ГУР, младший офицер вражеской армии выполняет, прежде всего, функцию погонщика пехоты на штурм непосредственно на поле боя, что и объясняет высокий уровень потерь и, как следствие, острый дефицит лейтенантов в России.

«Очередная активизация вождей в Москве вымуштрила еще больше свежих лейтенантов свидетельствует, что кадровый кризис командного состава российской оккупационной армии углубляется», - констатировали разведчики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com