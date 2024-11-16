Зеленский назвал условие для переговоров с РФ и посредничества США 16.11.2024, 12:01

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Это обеспечит сильную позицию для Украины.

У Украины должна быть сильная позиция на переговорах с Россией. В противном случае такие переговоры будут проигрышными для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Украинскому радио.

«При условии, что Украина будет не наедине с РФ, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры с убийцей. Если мы говорим прямо с Путиным, просто с убийцей, мы в тех условиях, в которых мы сейчас, не усилены некоторыми важными элементами, это на входе проигрышный статус переговоров для Украины», - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что важна позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, от смены настроения Трампа зависит смена политики США.

«Поэтому в посредничестве всегда есть те или иные вызовы для меня. Может быть кто-либо посредником, но нельзя абстрактно говорить «Я - посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону». Нет. В безусловных ценностях и нарушении международного права так быть не может», - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что США должны сохранить позицию поддержки в том, что Украина - это жертва, а РФ - агрессор и нарушитель международного права. По мнению президента, это должен быть один из пунктов начала переговоров на любой площадке.

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