закрыть
16 ноября 2024, суббота, 12:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ и посредничества США

  • 16.11.2024, 12:01
  • 1,294
Зеленский назвал условие для переговоров с РФ и посредничества США

Это обеспечит сильную позицию для Украины.

У Украины должна быть сильная позиция на переговорах с Россией. В противном случае такие переговоры будут проигрышными для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Украинскому радио.

«При условии, что Украина будет не наедине с РФ, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры с убийцей. Если мы говорим прямо с Путиным, просто с убийцей, мы в тех условиях, в которых мы сейчас, не усилены некоторыми важными элементами, это на входе проигрышный статус переговоров для Украины», - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что важна позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, от смены настроения Трампа зависит смена политики США.

«Поэтому в посредничестве всегда есть те или иные вызовы для меня. Может быть кто-либо посредником, но нельзя абстрактно говорить «Я - посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону». Нет. В безусловных ценностях и нарушении международного права так быть не может», - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что США должны сохранить позицию поддержки в том, что Украина - это жертва, а РФ - агрессор и нарушитель международного права. По мнению президента, это должен быть один из пунктов начала переговоров на любой площадке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев