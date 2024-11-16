Воспитанник белорусского детдома так пронзительно спел оперу Витаса, что покорил жюри «Ты супер!» 16.11.2024, 12:03

«До мурашек».

Белорус Иван Мальцев из Сенненского детдома cтал звездой международного музыкального проекта НТВ «Ты супер!». Парень пронзительно исполнил сложную и вокально, и эмоционально песню певца Витаса «Опера № 2», в итоге все члены жюри нажали зеленую кнопку задолго до того, как он допел, пишет «Настаўніцкая газета».

Отмечается, что «в трактовке белоруса почти исчез характерный для российского певца эпатаж, зато вселенское одиночество стало пронзительней, до мурашек по спине».

«Перед выступлением я на репетиции спел не очень хорошо, — рассказал Иван. — Новое место, новые люди, настройка оборудования — все кругом готовились, у меня от напряженности не получалось спеть как хотел. До слез переволновался. Потом решил: будь что будет. Назавтра надел костюм, мне прическу сделали красивую, сцена интересная — прекрасно. Когда начал петь, не волновался нисколько, а летел на волне, что ли. У меня не было надежды пройти в полуфинал. Поэтому, когда меня выбрали, был в шоке».

Многие из присутствующих в студии не смогли сдержать слез, а белорус уходил за кулисы под овации с криками «Браво!».

В жюри, которое покорил юный талант из Сенно, были Игорь Крутой, Алексей Воробьев, Люся Чеботина и Ани Лорак.

«Беларусь вскоре ждет новое открытие», — дал свой прогноз Игорь Крутой.

Поддержала земляка и уроженка Беларуси певица Наталья Подольская, отметив, что она гордится, что они с Иваном из одной страны. В завершение дуэтом они исполнили песню «Kissлород», которую Наталья обычно поет с Владимиром Пресняковым. Запись мгновенно разлетелась по интернету, получила тысячи просмотров.

После новости о выходе в полуфинал парень вместе со своим музыкальным руководителем Ириной Ильюшенко около двух часов шел до отеля пешком, потому что хотелось прогуляться, и всю дорогу он не мог поверить, что с ним случилось такое радостное событие.

За выступлением Ивана на этом шоу следили его друзья из детдома. Им даже разрешили нарушить привычный распорядок и лечь спать позже обычного, чтобы посмотреть выпуск.

Сам Иван родом из Новополоцка, погружен в музыку, занимается в детской школе искусств и в кружке по интересам в самом детдоме. 14-летний парень активно участвует в детдомовских и районных культурно-массовых мероприятиях, представляет Сенно на областных творческих конкурсах.

В этом году Иван не пробился в финал, но заявил, что попробует снова в следующем. Дело в том, в этот раз он поехал выступать сразу после болезни. Из-за простуды он не мог репетировать, упустил много времени, которое мог бы потратить на подготовку.

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