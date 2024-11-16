Нефтяная империя Путина рушится 16.11.2024, 12:15

Кризис охватил важнейшую для бюджета РФ отрасль.

Ряд нефтеперерабатывающих заводов России оказался на грани закрытия из-за войны. Это Туапсинский, Ильинский и Новошахтинский НПЗ.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь сразу на пять информированных источников, работающих в энергетической сфере.

Как минимум три вышеназванных НПЗ России либо сократили переработку нефти, либо вообще ее остановили из-за огромных убытков. На них давит ограничение экспорта, рост цен на сырье, а также высокая ключевая ставка, из-за которой кредитование стало недоступным.

Еще одной проблемой для российских НПЗ стали регулярные беспилотные атаки со стороны Украины. Заводам приходится продавать топливо с большими скидками, чтобы найти покупателей. В итоге, вся эта отрасль в России переживает очень тяжелые времена.

«Кризис в отрасли привел к сокращению экспорта топлива и доходов нефтяных компаний. Меньше денежных средств идет в госбюджет Российской Федерации, что сопровождается высокой инфляцией и неопределенностью на энергетических рынках», — пишет Reuters.

Отметим, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину нефтяная отрасль была в расцвета благодаря резкому росту спроса после окончания пандемии коронавируса и восстановлению экономической активности. Российские компании зарабатывали огромные деньги. Однако так называемая «СВО» все поменяла.

Наибольший удар приняли на себя устаревшие российские НПЗ, специализирующиеся на производстве стандартных видов топлива. Их убытки во втором полугодии 2024 года достигли внушительной суммы – около 102 долларов на тонну продукции.

«Газпрому» неоднократно приходилось приостанавливать работу Туапсинского НПЗ из-за низкой рентабельности. Ильский и Новошахтинский заводы, расположенные на юге России, уже несколько месяцев функционируют лишь на половину своих возможностей, перерабатывая около 70 000 и 60 000 баррелей нефти в сутки соответственно.

Причиной такого сокращения стало стремление компаний минимизировать убытки. Все эти три нефтяных завода подверглись неоднократно ударам украинских дронов, что также повлияло на объемы переработки.

Долги российских НПЗ быстро растут. Заводы уже не могут, как раньше, решать проблемы за счет кредитов — слишком высока процентная ставка.

«Еще одной проблемой стало удорожание сырой нефти, которая в октябре на внутреннем рынке России торговалась на уровне 50 тыс. рублей за тонну, тогда как для получения прибыли независимым НПЗ необходима максимальная цена в 35 тыс. рублей», — говорится в статье.

Цены на сырую нефть в России выросли из-за ослабления рубля. Ударило по заводам и падение почти на 60% цен на дизельное топливо на европейских рынках.

Российские нефтяники обратились за помощью к российскому правительству, прося о субсидиях. Однако никаких решений по этому поводу пока не принято. Если Кремль не начнет спасать свои НПЗ, волна закрытий прокатится по России уже в будущем 2025 году.

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