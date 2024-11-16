Лукашенко мерещится «заговор» с целью захвата власти 6 16.11.2024, 12:24

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У диктатора снова сдали нервы.

Нескольких человек поместили под стражу по статье 357 Уголовного кодекса (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) после массовых задержаний, которые прошли по всей Беларуси 31 октября и 1 ноября, сообщает правозащитный центр «Весна».

Часть задержанных после допросов отпустили на свободу как свидетелей по уголовному делу.

Облавы проводили сотрудники КГБ, у задержанных провели обыски в домах.

Отмечается, что КГБ признал «экстремистским формированием» ряд дворовых чатов. Правозащитники полагают, что причиной массовых задержаний стало именно участие в таких чатах.

О массовых задержаниях 31 октября и 1 ноября правозащитникам известно, что сотрудники КГБ задержали около сотни человек. Рейды прошли в Волковыске, Новогрудке, Минске, Сморгони, Березино, поселке Елизово.

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