закрыть
16 ноября 2024, суббота, 13:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко мерещится «заговор» с целью захвата власти

6
  • 16.11.2024, 12:24
  • 8,322
Лукашенко мерещится «заговор» с целью захвата власти

У диктатора снова сдали нервы.

Нескольких человек поместили под стражу по статье 357 Уголовного кодекса (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) после массовых задержаний, которые прошли по всей Беларуси 31 октября и 1 ноября, сообщает правозащитный центр «Весна».

Часть задержанных после допросов отпустили на свободу как свидетелей по уголовному делу.

Облавы проводили сотрудники КГБ, у задержанных провели обыски в домах.

Отмечается, что КГБ признал «экстремистским формированием» ряд дворовых чатов. Правозащитники полагают, что причиной массовых задержаний стало именно участие в таких чатах.

О массовых задержаниях 31 октября и 1 ноября правозащитникам известно, что сотрудники КГБ задержали около сотни человек. Рейды прошли в Волковыске, Новогрудке, Минске, Сморгони, Березино, поселке Елизово.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев