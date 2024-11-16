Зеленский намекнул Москве на ракетные сюрпризы 11 16.11.2024, 12:29

5,954

Украина уже проводит испытания.

Украина близка к разработке ракет собственного производства. Испытания уже проводятся. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио».

Президент Украины анонсировал скорое появление на вооружении Украины сразу нескольких типов отечественных ракет.

«Украина разработала четыре вида отечественных ракет. Сейчас продолжаются испытания», — заявил Зеленский. О подробностях он умолчал из соображений секретности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com