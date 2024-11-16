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Зеленский намекнул Москве на ракетные сюрпризы

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  • 16.11.2024, 12:29
  • 5,954
Зеленский намекнул Москве на ракетные сюрпризы

Украина уже проводит испытания.

Украина близка к разработке ракет собственного производства. Испытания уже проводятся. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио».

Президент Украины анонсировал скорое появление на вооружении Украины сразу нескольких типов отечественных ракет.

«Украина разработала четыре вида отечественных ракет. Сейчас продолжаются испытания», — заявил Зеленский. О подробностях он умолчал из соображений секретности.

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