Зеленский намекнул Москве на ракетные сюрпризы

Зеленский намекнул Москве на ракетные сюрпризы11
- 16.11.2024, 12:29
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Украина уже проводит испытания.
Украина близка к разработке ракет собственного производства. Испытания уже проводятся. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио».
Президент Украины анонсировал скорое появление на вооружении Украины сразу нескольких типов отечественных ракет.
«Украина разработала четыре вида отечественных ракет. Сейчас продолжаются испытания», — заявил Зеленский. О подробностях он умолчал из соображений секретности.