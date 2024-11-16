Названы лучшие продукты для мозга и хорошего настроения 3 16.11.2024, 12:39

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По мнению профессора из Гарварда.

Ученые давно исследовали, что ментальное, психическое здоровье и диета связаны между собой через кишечник. Некоторые продукты, пища может влиять на настроение, активизировать память, помогает мозгу работать с максимальной эффективностью, отмечает профессор медицинской школы Гарвардского университета, диетолог Ума Найда.

Ведь обнаружено, что 90-95 процентов серотонина, регулирующего аппетит, настроение и сон, производится именно в кишечнике. Если страдает кишечник, воспаление может привести к развитию тревожности, рассеянности и даже депрессии. Поэтому диетология предлагает включить в ежедневный рацион такие шесть продуктов, максимально стимулирующих и защищающих мозг.

Продукты для мозга и хорошего настроения

Специи

Специи известны своими антиоксидантными свойствами, помогающими мозгу бороться с вредными свободными радикалами, разрушающими наш организм на клеточном уровне.

А некоторые из них, например, куркума, воздействующие на настроение, возвращают душевное равновесие. Известно, что активный ингредиент куркумы куркумин снижает уровень стрессовых гормонов в крови и улучшает настроение.

Еще одна специя, которую рекомендует Найду, – это шафран, который согласно исследованиям помогает при глубоком депрессивном расстройстве. Не говоря уже о том, что регулярное употребление шафрана способствует защищающим клеткам от вредного воздействия свободных радикалов.

Ферментированные продукты

Ферментированные продукты – это определенные продукты с микроорганизмами – дрожжами и бактериями. Самый известный из них – натуральный йогурт с активными культурами. К ферментированным продуктам относится квашеная капуста, комбуча (чайный гриб).

Их объединяет то, что они источники живых бактерий, которые улучшают работу кишечника и уменьшают уровень стресса. Ферментированные продукты стимулируют мозг и его когнитивные функции, улучшают память и настроение. Главное, чтобы это не были обработаны продукты, в таком случае они сохранят все полезные свойства.

Грецкие орехи

Орехи содержат полезные жиры и масла, необходимые нашему мозгу для нормального функционирования, необходимые витамины и минералы, например селен. В грецких орехах много Омеги-3 жирных кислот, они имеют одну из самых высоких концентраций антиоксидантов.

Как свидетельствуют исследования потребления грецких орехов, не только улучшает когнитивные функции мозга и кратковременную память, но и снижает риск развития болезни Альцгеймера. «Я рекомендую ежедневно употреблять четверть стакана орехов как закуску или дополнение к салату или овощному гарниру», — рекомендует Ума Найду, предлагает сочетать их с молочными и кисломолочными продуктами, мясными блюдами и десертами.

Черный шоколад

Черный шоколад является отличным источником железа, который защищает нейроны и помогает контролировать синтез химических веществ, влияющих на настроение.

Исследование 2019 года, проведенное среди 13 000 взрослых показало, что потребление темного шоколада уменьшает симптомы депрессии, люди регулярно едящие шоколад имеют на 70% более низкий риск развития депрессивных симптомов.

Горький черный шоколад с высокой концентрацией какао снижает стресс, уменьшает воспаление, повышает настроение, улучшает память и иммунитет.

Авокадо

Источником хорошего самочувствия является также авокадо. Он содержит необходимое количество магния и моно ненасыщенных жиров, важных для правильного функционирования мозга. Как известно, дефицит магния приводит к появлению усталости, раздражительности, бессонницы и даже депрессии.

Пациенты, получавшие от 125 до 300 мг магния, показали скорее восстановление после депрессивного расстройства.

Листовые овощи и зелень

Шпинат и различные виды капусты богаты фолиевой кислотой, железом, кальцием и витаминами E и K, все это необходимо для мозга. Листовые овощи и зелень являются источником фолата, природной формы витамина B9, важного элемента для образования эритроцитов.

Среди полезной зелени диетология назвала мангольд (свекла листовая) и листья одуванчика, которые являются отличным источником фолиевой кислоты.

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