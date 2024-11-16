Председателя ЦИК Грузии облили черной краской 1 16.11.2024, 12:53

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У стен здания ЦИК проходит акция протеста.

Представитель грузинской оппозиции Давид Киртадзе облил председателя ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили черной краской на заседании, на котором должны утвердить результаты парламентских выборов. Заседание пришлось прервать, сообщает «Эхо Кавказа».

После инцидента Киртадзе был выведен из зала сотрудниками службы охраны.

«Ты - позор, позор нашей страны и черное пятно», - заявил Киртадзе в адрес главы ЦИК. Кроме того, он назвал главу Центризбирка «точкой.ру».

Спустя время председатель ЦИК продолжил заседание с повязкой.

Параллельно с заседанием у стен здания ЦИК проходит акция протеста. О проведении акции протеста ранее объявила часть оппозиции, гражданские организации и студенты. Протестующие требуют вернуть их голоса и провести повторные выборы. На месте мобилизовано большое количество полиции, на центральные ворота повесили замок.

Напомним, что результаты выборов 26 октября признаются только правящей партией. По предварительным данным ЦИК, в парламент 11-го созыва «Грузинская мечта» получила 89 мандатов из 150, тогда как четыре оппозиционные платформы в общей сложности имеют 61 мандат. Оппозиция утверждает, что выборы были сфальсифицированы.

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