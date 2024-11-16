Умерла известная артистка Светлана Светличная — роковая соблазнительница из «Бриллиантовой руки» 5 16.11.2024, 12:58

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В возрасте 84 лет.

В возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом пишет телеграм-канал Starhit.

О кончине актрисы сообщила кинокритик Сусанна Альперина. Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице — медики диагностировали звезде болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия.

В августе Светличную признали неизлечимо больной, у нее была диагностирована тяжелая форма деменции — артистка практически не вставала с больничной койки, и присвоили ей паллиативный статус. Отмечалось, что актриса лично дала на это согласие.

Светличная сыграла более чем в двух десятков фильмов, но культовой стала роли роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

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