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Среди ночи «Белавиа» неожиданно отменила рейс в Москву

  • 16.11.2024, 13:03
  • 2,574
Среди ночи «Белавиа» неожиданно отменила рейс в Москву

Что происходит?

Среди ночи компания «Белавиа» отменила рейс в Москву, но затем быстро его восстановила.

Об этом сообщили обладатели билетов на 16 ноября в неофициальном паблике Гомельского аэропорта в ВК, передает «Флагшток».

«Менее чем за сутки «Белавиа» разослала пассажирам сообщение об отмене рейса Москва-Гомель 16.11.2024», — говорится в сообщении.

Вскоре пришло сообщение о восстановлении рейса.

На данный момент билеты доступны к покупке на сайте «Белавиа».

Ранее из-за ремонта единственного в компании Embraer-175 национальный авиаперевозчик не летал из Гомеля в Москву и обратно на протяжении 10 дней.

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