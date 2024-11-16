Среди ночи «Белавиа» неожиданно отменила рейс в Москву
- 16.11.2024, 13:03
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Что происходит?
Среди ночи компания «Белавиа» отменила рейс в Москву, но затем быстро его восстановила.
Об этом сообщили обладатели билетов на 16 ноября в неофициальном паблике Гомельского аэропорта в ВК, передает «Флагшток».
«Менее чем за сутки «Белавиа» разослала пассажирам сообщение об отмене рейса Москва-Гомель 16.11.2024», — говорится в сообщении.
Вскоре пришло сообщение о восстановлении рейса.
На данный момент билеты доступны к покупке на сайте «Белавиа».
Ранее из-за ремонта единственного в компании Embraer-175 национальный авиаперевозчик не летал из Гомеля в Москву и обратно на протяжении 10 дней.