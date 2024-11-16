В Кузбассе произошло обрушение на шахте Абрамовича

В Кузбассе произошло обрушение на шахте Абрамовича2
- 16.11.2024, 13:06
Один человек оказался под завалами.
Кровля обрушилась на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области. В это время на смене находились 183 горняка, 182 из них вышли на поверхность. Один остается под завалами, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.
По данным региональной прокуратуры, обрушение произошло после подземного толчка магнитудой 5,4 в ночь на субботу. Причины не уточняются. Ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
В МЧС рассказали, что всего пострадали два шахтера. Одного из них удалось вытащить, у него сотрясение мозга, ему оказывается медицинская помощь. Поиски второго продолжаются. На месте работают 25 спасателей и 5 единиц техники. При этом во время поисков в шахте произошел еще один толчок. Ее работа приостановлена.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Максимальное наказание по ней в случае отсутствия жертв — три года лишения свободы.
Рудная шахта «Таштагольская» обеспечивает сырьем комбинат «Евраз ЗСМК», входящий в группу Evraz, бенефициаром которой является миллиардер Роман Абрамович. Сейчас на предприятии проводятся допросы должностных лиц.
В 2024 году на шахте уже были две экстренные эвакуации горняков из-за сильных подземных толчков: 18 февраля и 24 июля. В каждом из случаев на поверхность вывели 163 человека. Похожее ЧП произошло также в мае 2022 года. Тогда из-за подземного толчка были эвакуированы 252 горняка. В ноябре 2021 года на «Таштагольской» возник пожар. Причиной называлось нарушение технологического процесса. Пострадавших не было.
В марте произошло обрушение на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области, под землей оказались 13 человек. В апреле их поиски были прекращены. По факту ЧП был арестован управляющий директор рудник Алексей Бирюков. Его обвинили в нарушении требований безопасности (статья 216 УК). По версии следствия, он знал, что работы в шахте ведутся рядом с заполненным водой карьером, но не организовал мероприятий по его осушению, что привело к обвалу горных пород.