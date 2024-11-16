Оппозиция в Абахазии объявила мобилизацию у здания «парламента»2
- 16.11.2024, 13:16
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Сбежавшего «президента» хотят отправить в отставку.
«Президент» самопровозглашенной «республики» Абхазия Аслан Бжания, чьей отставки добивается оппозиция, находится скорее всего в родном селе Тамыш в 40 километрах от Сухуми.
По информации «Апсныпресс», Бжания намерен провести собрание в Тамыше, на котором будет обсуждаться «сложившаяся в стране ситуация».
В соцсетях опубликованы кадры прибытия Бжания в Тамыш после обращения к сторонникам.
В пресс-службе Бжания сегодня также сообщили, что он не подписывал документ об отзыве из «парламента» соглашения о российских инвестициях.
Координационный совет, созданный накануне оппозицией, сегодня призвал граждан Абхазии прибыть в 14:00 по местному времени к «парламенту», сообщает «Эхо Кавказа».
«Аслан Бжания предпринимает отчаянные попытки сохранить видимость власти, цепляясь за формальности. Время его правления уже закончилось.
Происходящее сегодня в Абхазии — это закономерный ответ общества на проводимую Асланом Бжания антинародную политику, ориентированную лишь на обогащение родственников и узкого круга приближенных.
Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране.
Ответственно заявляем, что все органы, обеспечивающие жизнедеятельность «республики», продолжают работать в штатном режиме», – говорится в заявлении.
Ранее один из лидеров оппозиции Леван Микаа заявил, что если Бжания не согласится подать в отставку, к процессу отречения могут быть подключен абхазский «парламент».