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Зеленский: Нужно сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась

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  • 16.11.2024, 13:24
Зеленский: Нужно сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась

Президент Украины считает, что этого можно достичь дипломатическим путем.

Украина должна сделать все для окончания войны в 2025 году. И война должна закончиться дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио».

«С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическими путями», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это важный аспект, над которым следует работать.

Президент Украины добавил, что украинцы должны помнить, с которым воюют, поскольку россияне не ценят людей и технику.

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