Зеленский: Нужно сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась

Зеленский: Нужно сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась4
- 16.11.2024, 13:24
Президент Украины считает, что этого можно достичь дипломатическим путем.
Украина должна сделать все для окончания войны в 2025 году. И война должна закончиться дипломатическим путем.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио».
«С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическими путями», - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что это важный аспект, над которым следует работать.
Президент Украины добавил, что украинцы должны помнить, с которым воюют, поскольку россияне не ценят людей и технику.